Новую мутацию штамма «Дельта» обнаружила Япония

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Ракурс

Новую мутацию «Дельта"-штамма коронавируса обнаружила группа медиков под руководством доцента больницы Токийского университета медицины и стоматологии Такэути Хироаки.

По словам врачей, впервые в Японии мутацию подтвердили у пациента, который попал в медучреждение в середине августа. Об этом сообщает японское издание NHK.

Исследователи объяснили, что мутацию удалось обнаружить благодаря генетическому анализу. Мутация N501S напоминает разновидность N501Y варианта коронавируса «Альфа» (Alpha), впервые обнаруженную в Великобритании. По словам медиков, пока неясно, имеет ли эта мутация какое-либо воздействие на распространение вируса.

Исследователи отметили, что за пределами Японии есть лишь восемь сообщений о появлении такой мутации.

Напомним, Министерство здравоохранения объяснило эффективность вакцин против штамма «Дельта». В частности, первая доза вакцины Moderna на 96% предотвращает госпитализацию и смерть от индийского штамма. Ранее из-за вспышки штамма «Дельта» в США вернули обязательный масочный режим в помещениях.

Специалисты Национальной академии наук Украины фиксируют завершение спада заболеваемости COVID-19 среди населения и прогнозируют, что стране могут угрожать «взрывные темпы» рост больных на коронавирусную инфекцию.