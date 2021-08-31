Сайт Украины заговорил на китайском

Сайт Украины заговорил на китайскомhttps://racurs.ua/n159438-sayt-ukrainy-zagovoril-na-kitayskom.htmlРакурс
Официальный сайт Украины Ukraine Now заговорил на китайском языке.
Шестую языковую версию веб-страницы запустило Министерство иностранных дел. На китайском языке в мире говорят более 1,5 млрд человек, также этот язык — один из официальных языков ООН. Об этом 31 марта сообщил министр Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Продвижение позитивного имиджа Украины в мире — приоритет Стратегии внешней политики, — говорится в сообщении.
Ранее сайт Ukraine Now был доступен на английском, немецком, французском, испанском и арабском языках. С китайскоязычной версией можно ознакомиться здесь.
Напомним, летом глава политсовета «Слуги народа» Давид Арахамия заявлял, что правящая политсила Владимира Зеленского считает Китай важным стратегическим партнером и планирует перенимать опыт Коммунистической партии КНР по построению государства.
Впоследствии глава «Слуги народа» Александр Корниенко отметил, что Китайская Народная Республика — это крупнейший торговый партнер Украины, однако Киев не может менять геополитический курс, потому что он записан в Конституции.
Ранее СМИ писали о том, что Украина подписала тайное соглашение с Китаем об инфраструктурных инвестициях, чтобы «избавиться от зависимости Запада».