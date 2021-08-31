Електронні лікарняні відкладаються — МОЗ не має обладнання і часу

https://racurs.ua/ua/n159440-elektronni-likarnyani-vidkladautsya-moz-ne-maie-obladnannya-i-chasu.html

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Електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року не вдасться повністю запустити в Україні. Таку інформацію підтвердив прес-секретар Міністерства охорони здоров’я Роман Борщ. За його словами, наразі ще не всі лікарі опанували систему.

МОЗ вже підготувало наказ про перенесення дати відмови від паперових лікарняних. Орієнтовно це відбудеться 1 жовтня, пише «Суспільне».

У МОЗ пояснили, що з трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували трохи більше двох тисяч. За попередньою інформацією, ще не всі лікарі мають доступ до комунікацій.

Зараз понад дві тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні — ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу — зараз готується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня, — сказав Борщ.

Тобто наразі вже можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.

Нагадаємо, у грудні 2019 року уряд планував до квітня 2020 року запровадити електронний лікарняний. Торік міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що електронні лікарняні запрацюють з 2021 року. Він також анонсував появу цьогоріч у «Дії» цифрового підпису, електронного лікарняного, можливості онлайн змінювати реєстрацію та реєструвати послуги для ФОП.

У 2020 році 13 млн українців отримали електронну медичну картку за програмою цифровізації системи охорони здоров’я.

Джерело: «Суспільне»