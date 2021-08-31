Новый первый симптом COVID-19 назвали медики. Фото: objectiv.tv

https://racurs.ua/n159442-novyy-pervyy-simptom-covid-19-nazvali-mediki.html

Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 в Украине все чаще поражает молодых людей.

Люди молодого и среднего возраста теперь тоже болеют в тяжелой форме. К ИВЛ уже даже подключают сорокалетних. Ранее подобного не наблюдалось. Об этом сообщил главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко в комментарии ТСН.

По словам медика, у инфицированных изменились и первые симптомы болезни. Сейчас у зараженных коронавирусом отсутствуют такие симптомы, как отсутствие обоняния и вкуса. Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства кишечно-желудочного тракта. Этого симптома не наблюдалось при предыдущей волне.

Кроме того, большинство больных сейчас имеют тяжелые поражения легких.

Напомним, в Южно-Африканской Республике сообщают о новом штамме коронавируса, который уже называют опаснее «Дельты». Эта разновидность инфекции накопил дополнительные мутации, а потому он не вызывает иммунного ответа и возможно, что он не боится вакцины.

Источник: ТСН