Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Новый первый симптом COVID-19 назвали медики. Фото: objectiv.tv

Новый первый симптом COVID-19 назвали медики

31 авг 2021, 12:41
999

Коронавирусная болезнь COVID-19 в Украине все чаще поражает молодых людей.

Люди молодого и среднего возраста теперь тоже болеют в тяжелой форме. К ИВЛ уже даже подключают сорокалетних. Ранее подобного не наблюдалось. Об этом сообщил главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко в комментарии ТСН.

По словам медика, у инфицированных изменились и первые симптомы болезни. Сейчас у зараженных коронавирусом отсутствуют такие симптомы, как отсутствие обоняния и вкуса. Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства кишечно-желудочного тракта. Этого симптома не наблюдалось при предыдущей волне.

Кроме того, большинство больных сейчас имеют тяжелые поражения легких.


Напомним, в Южно-Африканской Республике сообщают о новом штамме коронавируса, который уже называют опаснее «Дельты». Эта разновидность инфекции накопил дополнительные мутации, а потому он не вызывает иммунного ответа и возможно, что он не боится вакцины.

Источник: ТСН

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров