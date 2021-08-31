Школы на карантине. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n159462-shkoly-na-karantine-v-kieve-ot-roditeley-budut-trebovat-covid-pasport.html

Ракурс

В Киеве в школах установили ряд запретов, которые будут действовать с 1 сентября. Решение принято для предупреждения распространения СOVID-19 и с учетом возможного развития сложной эпидемической ситуации.

Родителям запретят посещать учебные заведения без так называемого паспорта вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Он должен быть сделан не позднее 72 часов до посещения заведения. Этот запрет будет касаться всех зон карантина, сообщили в пресс-службе КГГА.

В случае установления «зеленого» уровня на массовых мероприятиях нужно обязательно носить маски, а родителям на них вход запрещен.

Во время «желтого» и «оранжевого» уровней эпидемической опасности массовые мероприятия в школах запрещаются.

Напомним, недавно главный санитарный врач Игорь Кузин прокомментировал возможность введения нового локдауна в Украине.