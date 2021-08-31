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Ракурс
Школы на карантине. Фото: Слово и дело

Школы на карантине — в Киеве от родителей будут требовать COVID-паспорт

31 авг 2021, 16:02
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В Киеве в школах установили ряд запретов, которые будут действовать с 1 сентября. Решение принято для предупреждения распространения СOVID-19 и с учетом возможного развития сложной эпидемической ситуации.

Родителям запретят посещать учебные заведения без так называемого паспорта вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Он должен быть сделан не позднее 72 часов до посещения заведения. Этот запрет будет касаться всех зон карантина, сообщили в пресс-службе КГГА.

В случае установления «зеленого» уровня на массовых мероприятиях нужно обязательно носить маски, а родителям на них вход запрещен.


Во время «желтого» и «оранжевого» уровней эпидемической опасности массовые мероприятия в школах запрещаются.

Напомним, недавно главный санитарный врач Игорь Кузин прокомментировал возможность введения нового локдауна в Украине.

Источник: Ракурс


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