Школи на карантині — у Києві від батьків вимагатимуть COVID-паспорт або ПЛР-тестhttps://racurs.ua/ua/n159462-shkoly-na-karantyni-u-kyievi-vid-batkiv-vymagatymut-covid-pasport-abo-plr-test.htmlРакурс
У Києві в школах встановили низку заборон, які діятимуть з 1 вересня. Рішення ухвалено для запобігання розповсюдженню COVID-19 та з урахуванням імовірного розвитку складної епідемічної ситуації.
Батькам заборонять відвідувати заклади освіти без так званого паспорта вакцинації або негативного ПЛР-тесту. Він має бути зроблений не пізніше 72 годин до відвідування закладу. Ця заборона стосуватиметься всіх зон карантину, повідомили в прес-службі КМДА.
У разі встановлення «зеленого» рівня на масових заходах потрібно обов’язково носити маски, а батькам на них вхід заборонений.
Під час «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки масові заходи в школах забороняються.
Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував можливість введення нового локдауну в Україні.