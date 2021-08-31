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Ракурс
Школи на карантині. Фото: Слово і діло

Школи на карантині — у Києві від батьків вимагатимуть COVID-паспорт або ПЛР-тест

31 сер 2021, 16:02
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У Києві в школах встановили низку заборон, які діятимуть з 1 вересня. Рішення ухвалено для запобігання розповсюдженню COVID-19 та з урахуванням імовірного розвитку складної епідемічної ситуації.

Батькам заборонять відвідувати заклади освіти без так званого паспорта вакцинації або негативного ПЛР-тесту. Він має бути зроблений не пізніше 72 годин до відвідування закладу. Ця заборона стосуватиметься всіх зон карантину, повідомили в прес-службі КМДА.

У разі встановлення «зеленого» рівня на масових заходах потрібно обов’язково носити маски, а батькам на них вхід заборонений.


Під час «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки масові заходи в школах забороняються.

Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував можливість введення нового локдауну в Україні.

Джерело: Ракурс


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