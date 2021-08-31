Андрія Шевченка охороняла СБУ напередодні його трансферу в «Мілан»

Андрій Шевченко. Фото: Евроспорт

https://racurs.ua/ua/n159461-andriya-shevchenka-ohoronyala-sbu-naperedodni-yogo-transferu-v-milan.html

Ракурс

Андрій Шевченко, відомий український футболіст, перебував під загрозою викрадення на піку своєї кар'єри.

Його охороняли спецслужби. Про це він розповів у своїй автобіографії, яка вийшла в Італії, передає «Бабель».

Шевченко розповів, що після кількох переможних матчів 1998 року він почав помічати, що на тренуваннях та ігри регулярно приходить один і той самий чоловік. Невдовзі незнайомець підійшов до форварда, представився Резо Чохонелідзе й пояснив, що від імені футбольного клубу «Мілан» спостерігає за гравцем.

Натомість керівництво київського «Динамо» ― тренер Валерій Лобановський і власник Григорій Суркіс ― знали про стеження чоловіка. Невдовзі Шевченка запросили до кабінету власника «Динамо» Григорія Суркіса, і там люди з «Мілану» підтвердили українському форварду, що він їх цікавить.

Гості з Італії заявили, що Резо послідкує за Шевченком, та дали йому подарунок — футболку у фірмових червоно-чорних кольорах «Мілану». На футболці був напис — Shevchenko. Гості запевнили, що в цій формі футболіст зможе отримати «Золотий мʼяч». Андрій змовчав, а ввечері показався в обновці батькам.

Коли стало широко відомо про трансфер Шевченка до «Мілану», який обійшовся у 25 млн дол., власник «Динамо» знов покликав гравця до свого кабінету. Там було ще кілька чоловіків. Григорій Суркіс представив їх співробітниками Служби безпеки України (СБУ).

Вони розказали, що прослуховують телефонні розмови потенційних злочинців, які планували викрадення Шевченка, щоб отримати за нього викуп. У 1999 році Шевченко був змушений жити з цілодобовою охороною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головний тренер футбольної збірної України Андрій Шевченко йде з посади.

Джерело: Бабель