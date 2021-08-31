Аеропорт Кабула після виведення американських військ показали ЗМІ. Фото: СNN

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Аеропорт Кабула після виведення військ США з Афганістану та завершення евакуаційних рейсів показали ЗМІ.

Останні дні в очікуванні евакуації в аеропорту перебували тисячі осіб. На території летовища залишилися купи сміття та загородження з колючого дроту. Про це повідомляє турецький філіал телеканалу СNN, журналісти якого показали кадри з території, що примикає до злітно-посадкової смуги та будівлі аеропорту, неподалік аеропортової вежі.

На кадрах можна побачити озброєних людей з-поміж талібів. Бойовики озброєні американською зброєю, яку тікаючи покидала армія уряду Афганістану.

В аеропорту немає військових літаків. Кілька цивільних літаків стоять поруч, з іншого боку від головної будівлі аеропорту.

Біля злітної смуги стоять палети з невідомим покинутим вантажем. Вікна залу очікування розбиті.

Нагадаємо, США завершили виведення військ та евакуаційну місію в Афганістані. Вчора ввечері, 30 серпня, останній американський авіарейс покинув аеропорт Кабула. Евакуація громадян країн Заходу та афганців, котрі допомагали силам НАТО, завершилася на 24 години раніше обумовленої дати. Бойовики Талібану відсвяткували відступ США та союзників після 20-річної війни феєрверками в небі над Кабулом.

Джерело: СNN