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Американські плани Зеленського — що робитиме президент у Вашингтоні, фото - ОП
Американські плани Зеленського — що робитиме президент у Вашингтоніhttps://racurs.ua/ua/n159459-amerykanski-plany-zelenskogo-scho-robytyme-prezydent-u-vashyngtoni.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня перебуває у США. Його речник Сергій Никифоров розповів про плани і зустрічі.
У своїх соцмережах він анонсував підписання Зеленським кількох стратегічних документів у Міністерстві енергетики, Пентагоні, Світовому банку, Державному департаменті США і NASA.
Крім того, Зеленский візьме участь у вшануванні пам’яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України і представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона.
Всього у планах президента України на 31 серпня заплановано вісім зустрічей. Перша з них відбудеться у Міністерстві енергетики.
Після прильоту в США Зеленський анонсував «великий диспут» в Міненергетики щодо «Північного потоку-2».
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