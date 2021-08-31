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Ракурс
Американські плани Зеленського — що робитиме президент у Вашингтоні, фото - ОП

Американські плани Зеленського — що робитиме президент у Вашингтоні

31 сер 2021, 15:35
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Президент України Володимир Зеленський 31 серпня перебуває у США. Його речник Сергій Никифоров розповів про плани і зустрічі.

У своїх соцмережах він анонсував підписання Зеленським кількох стратегічних документів у Міністерстві енергетики, Пентагоні, Світовому банку, Державному департаменті США і NASA.

Крім того, Зеленский візьме участь у вшануванні пам’яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України і представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона.


Всього у планах президента України на 31 серпня заплановано вісім зустрічей. Перша з них відбудеться у Міністерстві енергетики.

Після прильоту в США Зеленський анонсував «великий диспут» в Міненергетики щодо «Північного потоку-2».

Джерело: Ракурс


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