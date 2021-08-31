Американские планы Зеленского — что будет делать президент в Вашингтоне

https://racurs.ua/n159459-amerikanskie-plany-zelenskogo-chto-budet-delat-prezident-v-vashingtone.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа находится в США. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров рассказал о планах и встречах главы государства.

В своих соцсетях он анонсировал подписание Зеленским нескольких стратегических документов в Министерстве энергетики, Пентагоне, Всемирном банке, Государственном департаменте США и NASA.

Кроме того, Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

Всего в планах президента Украины на 31 августа запланированы восемь встреч. Первая из них состоится в Министерстве энергетики.

После прилета в США Зеленский анонсировал «большой диспут» в Минэнергетики по поводу «Северного потока-2».