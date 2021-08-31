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Ракурс
Американские планы Зеленского — что будет делать президент в Вашингтоне

Американские планы Зеленского — что будет делать президент в Вашингтоне

31 авг 2021, 15:35
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Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа находится в США. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров рассказал о планах и встречах главы государства.

В своих соцсетях он анонсировал подписание Зеленским нескольких стратегических документов в Министерстве энергетики, Пентагоне, Всемирном банке, Государственном департаменте США и NASA.

Кроме того, Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.


Всего в планах президента Украины на 31 августа запланированы восемь встреч. Первая из них состоится в Министерстве энергетики.

После прилета в США Зеленский анонсировал «большой диспут» в Минэнергетики по поводу «Северного потока-2».

Источник: Ракурс


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