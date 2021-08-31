Зеленский и Байден. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n159458-zelenskiy-vyvedaet-u-baydena-ne-brosit-li-on-ukrainu-kak-afganistan-ft.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, будет призывать американского коллегу Джо Байдена оказать военную и экономическую помощь.

Украинский лидер хочет убедиться, что США не бросят Украину как Афганистан. Об этом пишет Financial Times.

Издание пишет, что первый предупредительный «выстрел» для Киева раздался еще весной, когда Вашингтон отказался от санкций против «Северного потока-2», который лишит Украину миллиардов долларов транзитных средств, одновременно сделав Европу зависимой от Москвы. Несмотря на то, что Вашингтон критически относился к газопроводу, администрация Байдена решила разрядить конфликт с Берлином.

Берлин заявил, что будет призывать Россию продолжать транзит газа через Украину после 2024 года и введет санкции против Москвы, если Кремль будет использовать поставки газа для запугивания союзников США.

Преданность Америки безопасности Украины вызывает сомнения, учитывая все, что происходило за последние месяцы, начиная от соглашения между США и Германией по газопроводу и заканчивая кризисом в Афганистане. Зеленский хочет получить гарантии того, что США не покинут Украину, — заявил советник Зеленского.

В то же время Афганистан и Украина составляют различные соображения безопасности для Вашингтона, поскольку поддержка Киева ограничивается примерно 300 млн долл. За несколько дней до визита Зеленского Белый дом объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 60 млн долл. Несмотря на это, и в Киеве, и в Москве выход США из Афганистана восприняли как нестабильность приверженности Америки к интересам безопасности своих союзников.

За визитом Зеленского будут наблюдать и крупные американские инвесторы, поскольку инвестиции зависят от ситуации с безопасностью, геополитики и гарантий, которые Киев получит от Америки. Украинский лидер, вероятно, будет настаивать на значительном увеличении военной помощи, а также на поддержке в восстановлении инфраструктуры и экономики.

Логично было бы предоставить Украине такой же уровень военной и финансовой поддержки, который получал Афганистан, поскольку это жизнеспособное государство, и которое поддерживает либерально-демократические ценности. Пришло время Вашингтону осознать, что Украине нужны десятки миллиардов долларов помощи, — заявил советник.



Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины, вместе с первой леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита в США по приглашению главы Белого дома Джо Байдена.

Источник: Financial Times