Стажа не хватит каждому второму - ПФУ о выходе на пенсию в 60 лет

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Выход на пенсию в 60 лет прокомментировали в Пенсионном фонде Украины. По данным ПФУ, половине будущих пенсионеров не хватит официального трудового стажа для выхода на пенсию в 60-летнем возрасте.

Основная причина отсутствия необходимого стажа — неофициальная занятость. Согласно расчетам ПФУ, количество граждан, имеющих право на назначение пенсионных выплат при достижении определенного законодательством пенсионного возраста, будет постоянно снижаться из-за отсутствия у них необходимого страхового стажа. Речь идет о 53% женщин и 65,5% мужчин, которые не будут иметь права на пенсию в 60 лет. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Согласно прогнозу Фонда, до 2040 года ситуация с пенсиями в Украине не улучшится.

Напомним, Кабинет министров планировал в этом году начать внедрение накопительной пенсионной системы. Премьер Денис Шмыгаль считает, что это позволит в ближайшие 10−15 лет привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл. Также в правительстве анонсировали с 2023 года введение социальных пакетов с накопительными пенсиями.