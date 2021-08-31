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Стажу не вистачить кожному другому — ПФУ про вихід на пенсію у 60 років

Стажу не вистачить кожному другому — ПФУ про вихід на пенсію у 60 років

31 сер 2021, 15:24
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Вихід на пенсію у 60 років прокоментували в Пенсійному фонді України. За даними ПФУ, половині майбутніх пенсіонерів не вистачить офіційного трудового стажу для виходу на пенсію у 60-річному віці.

Основна причина відсутності необхідного стажу — неофіційна зайнятість. Згідно з розрахунками ПФУ, кількість осіб, які матимуть право на призначення пенсійних виплат при досягненні визначеного законодавством пенсійного віку, постійно знижуватиметься через відсутність у них необхідного страхового стажу. Йдеться про 53% жінок і 65,5% чоловіків, котрі не матимуть права на пенсію у 60 років. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Згідно з прогнозом Фонду, до 2040 року ситуація з пенсіями в Україні не покращиться.


Нагадаємо, Кабінет міністрів планував цьогоріч розпочати впровадження накопичувальної пенсійної системи. Прем'єр Денис Шмигаль вважає, що це дозволить у найближчі 10−15 років залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол. Також в уряді анонсували з 2023 року запровадження соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями.

Джерело: «Дзеркало тижня»

Джерело: Ракурс


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