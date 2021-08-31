Новим президентом Естонії став директор музею

Директор естонського Національного музею Алар Каріс. Фото: парламент Естонії

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Ракурс

голосування обраний президентом Естонії.

При таємному голосуванні в парламенті Каріс отримав 72 голоси. Загалом у голосуванні брали участь 80 членів Рійгікогу, вісім бюлетенів були не помічені. Про це 31 серпня повідомила прес-служба парламенту країни в Facebook.

Перший раунд таємного голосування в естонському парламенті відбувся 30 серпня. Тоді єдиний кандидат у президенти Алар Каріс не набрав потрібну кількість голосів. За результатами голосування він набрав всього 63 голоси замість необхідних 68 з 101.

Каріс народився 26 березня 1958 року. Він є молекулярним генетиком і біологом розвитку, а також колишнім ректором естонського університету природничих наук і Тартуського університету. З 2013 року він працював держконтролером, а в жовтні 2017 року він став директором естонського Національного музею.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила про довгі терміни євроінтеграції України. Вона зазначила, що Україні «знадобиться 20 років роботи» для членства в ЄС, і що Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території.

Така заява викликала обурення в української влади. Віце-прем'єр із питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що заява Кальюлайд є «спробою пояснити неготовність Євросоюзу до розширення неготовністю самої України до членства».