Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Таємні документи. Фото: Facebook

Таємні документи НКВС про боротьбу з УПА розсекретили історики (ФОТО)

31 сер 2021, 14:58
999

Центр досліджень визвольного руху представив у відкритому доступі таємні документи з архіву внутрішніх військ НКВС СРСР, у яких йдеться про боротьбу проти української повстанської армії (УПА) в 1944—1950-х роках.

Архів вивезли з України до Російської Федерації ще наприкінці 1980-х років, а в середині 1990-х вдалося зробити копію частини справ на мікроплівках. Про це організація повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Таємні документи. Фото: Facebook

Відомо, що всього копій цих мікрофільмів існує лише три. Як анонс історики виклали коротку колекцію — усього 11 документів, яка до жовтня виросте до понад 3,5 тис. документів. До першої збірки документів увійшли:

  • план розташування внутрішніх військ НКВД в УРСР, Польщі, Румунії та Чехословаччині;
  • донесення начальника Управління внутрішніх військ НКВД керівництву з проханням сформувати окремий батальйон для боротьби з українськими повстанцями;
  • скарга на брак постачання харчів для батальйону;
  • донесення про затримання дезертирів та військових, що відстали від своїх частин;
  • вказівки керівництву військ НКВС щодо охорони тилу.

Ці унікальні документи датуються 1944−1945 роками. У них ідеться про операції внутрішніх військ НКВС проти українських повстанців у таких регіонах:

  • Волині;
  • Рівненщині;
  • Тернопільщині;
  • Львівщині;
  • Івано-Франківщині.

Трапляються документи, які засвідчують події й на Житомирщині, Хмельниччині, Вінниччині, а також — на території сучасних Румунії та Польщі.

Таємні документи. Фото: Facebook

У цих документах міститься унікальна інформація, яка докладно розповідає про чисельність, дислокацію й командний склад кожної частини внутрішніх військ, перебіг їхньої служби й докладні рапорти та зведення про всі бої з українськими повстанцями, у яких вони брали участь, із датами, точними координатами та іменами учасників. Ці дані суттєво уточнюють дослідження бойових дій між УПА та комуністичним режимом.


Таємні документи. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа завдала значних руйнувань національному музею «Тюрма на Лонцького», який розташований у Львові на місті колишньої в’язниці, котра у XX ст. Використовувалася як політична в’язниця польською, радянською та нацистською владами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів