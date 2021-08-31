Таємні документи. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n159455-taiemni-dokumenty-nkvs-pro-borotbu-z-upa-rozsekretyly-istoryky-foto.html

Ракурс

Центр досліджень визвольного руху представив у відкритому доступі таємні документи з архіву внутрішніх військ НКВС СРСР, у яких йдеться про боротьбу проти української повстанської армії (УПА) в 1944—1950-х роках.

Архів вивезли з України до Російської Федерації ще наприкінці 1980-х років, а в середині 1990-х вдалося зробити копію частини справ на мікроплівках. Про це організація повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що всього копій цих мікрофільмів існує лише три. Як анонс історики виклали коротку колекцію — усього 11 документів, яка до жовтня виросте до понад 3,5 тис. документів. До першої збірки документів увійшли:

план розташування внутрішніх військ НКВД в УРСР, Польщі, Румунії та Чехословаччині;

донесення начальника Управління внутрішніх військ НКВД керівництву з проханням сформувати окремий батальйон для боротьби з українськими повстанцями;

скарга на брак постачання харчів для батальйону;

донесення про затримання дезертирів та військових, що відстали від своїх частин;

вказівки керівництву військ НКВС щодо охорони тилу.

Ці унікальні документи датуються 1944−1945 роками. У них ідеться про операції внутрішніх військ НКВС проти українських повстанців у таких регіонах:

Волині;

Рівненщині;

Тернопільщині;

Львівщині;

Івано-Франківщині.

Трапляються документи, які засвідчують події й на Житомирщині, Хмельниччині, Вінниччині, а також — на території сучасних Румунії та Польщі.

У цих документах міститься унікальна інформація, яка докладно розповідає про чисельність, дислокацію й командний склад кожної частини внутрішніх військ, перебіг їхньої служби й докладні рапорти та зведення про всі бої з українськими повстанцями, у яких вони брали участь, із датами, точними координатами та іменами учасників. Ці дані суттєво уточнюють дослідження бойових дій між УПА та комуністичним режимом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа завдала значних руйнувань національному музею «Тюрма на Лонцького», який розташований у Львові на місті колишньої в’язниці, котра у XX ст. Використовувалася як політична в’язниця польською, радянською та нацистською владами.