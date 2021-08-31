Тайные документы. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n159455-sekretnye-dokumenty-nkvd-o-borbe-s-upa-rassekretili-istoriki-foto.html

Ракурс

Центр исследований освободительного движения представил в открытом доступе секретные документы из архива внутренних войск НКВД СССР, в которых говорится о борьбе против Украинской повстанческой армии (УПА) в 1944—1950-х годах.

Архив вывезли из Украины в Российскую Федерацию еще в конце 1980-х годов, а в середине 1990-х удалось сделать копию части дел на микропленку. Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook.

Известно, что всего копий этих микрофильмов существует только три. В качестве анонса историки выложили короткую коллекцию — всего 11 документов, которая до октября вырастет до более 3,5 тыс. документов. В первый сборник документов вошли:

план расположения внутренних войск НКВД в РСФСР, Польши, Румынии и Чехословакии;

донесение начальника Управления внутренних войск НКВД руководству с просьбой сформировать отдельный батальон для борьбы с украинскими повстанцами;

жалоба на недостаток поставки продовольствия для батальона;

донесение о задержании дезертиров и военных, которые отстали от своих частей;

указания руководству войск НКВД по охране тыла.

Эти уникальные документы датируются 1944−1945 годами. В них говорится об операциях внутренних войск НКВД против украинских повстанцев в таких регионах:

на Волыни;

на Ровенщине;

на Тернопольщине;

на Львовщине;

на Ивано-Франковщине.

Так же есть документы, которые подтверждают аналогичные события и на Житомирщине, в Хмельницкой и Винницкой областях, а также — на территории современных Румынии и Польши.

В этих документах содержится уникальная информация, которая подробно рассказывает о численности, дислокации и командном составе каждой части внутренних войск, ход службы и подробные рапорты и сведения о всех боях с украинскими повстанцами, в которых они принимали участие, с датами, точными координатами и именами участников. Эти данные существенно уточняют исследования боевых действий между УПА и коммунистическим режимом.

Напомним, ранее мы сообщали, что пожар нанес значительные разрушения национальному музею «Тюрьма на Лонцкого», который расположен во Львове на месте бывшей тюрьмы, что в XX в. использовалась как политическая тюрьма польскими, советскими и нацистскими властями.