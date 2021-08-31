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Ракурс
Тайные документы. Фото: Facebook

Секретные документы НКВД о борьбе с УПА рассекретили историки (ФОТО)

31 авг 2021, 14:58
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Центр исследований освободительного движения представил в открытом доступе секретные документы из архива внутренних войск НКВД СССР, в которых говорится о борьбе против Украинской повстанческой армии (УПА) в 1944—1950-х годах.

Архив вывезли из Украины в Российскую Федерацию еще в конце 1980-х годов, а в середине 1990-х удалось сделать копию части дел на микропленку. Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook.

Тайные документы. Фото: FacebookИзвестно, что всего копий этих микрофильмов существует только три. В качестве анонса историки выложили короткую коллекцию — всего 11 документов, которая до октября вырастет до более 3,5 тыс. документов. В первый сборник документов вошли:

  • план расположения внутренних войск НКВД в РСФСР, Польши, Румынии и Чехословакии;
  • донесение начальника Управления внутренних войск НКВД руководству с просьбой сформировать отдельный батальон для борьбы с украинскими повстанцами;
  • жалоба на недостаток поставки продовольствия для батальона;
  • донесение о задержании дезертиров и военных, которые отстали от своих частей;
  • указания руководству войск НКВД по охране тыла.

Эти уникальные документы датируются 1944−1945 годами. В них говорится об операциях внутренних войск НКВД против украинских повстанцев в таких регионах:

  • на Волыни;
  • на Ровенщине;
  • на Тернопольщине;
  • на Львовщине;
  • на Ивано-Франковщине.

Так же есть документы, которые подтверждают аналогичные события и на Житомирщине, в Хмельницкой и Винницкой областях, а также — на территории современных Румынии и Польши.


Тайные документы. Фото: FacebookВ этих документах содержится уникальная информация, которая подробно рассказывает о численности, дислокации и командном составе каждой части внутренних войск, ход службы и подробные рапорты и сведения о всех боях с украинскими повстанцами, в которых они принимали участие, с датами, точными координатами и именами участников. Эти данные существенно уточняют исследования боевых действий между УПА и коммунистическим режимом.

Тайные документы. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что пожар нанес значительные разрушения национальному музею «Тюрьма на Лонцкого», который расположен во Львове на месте бывшей тюрьмы, что в XX в. использовалась как политическая тюрьма польскими, советскими и нацистскими властями.

Источник: Ракурс


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