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На Буковине нашли документы о провозглашении Украинского государства, фото: Черновицкая ОГА
Уникальные документы ОУН о провозглашении независимости нашли на Буковине (ФОТО)https://racurs.ua/n156811-unikalnye-dokumenty-oun-o-provozglashenii-nezavisimosti-nashli-na-bukovine-foto.htmlРакурс
На Буковине нашли уникальные документы, которые свидетельствуют, что 30 июня 1941 года один из руководителей краевого провода Организации украинских националистов (ОУН) Мирослав Киндзирский провозгласил в регионе Украинское государство.
Документы обнаружили в Государственном архиве Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации (ОГА).
Отмечается, что провозглашение Украинского государства получило поддержку украинского населения края — под руководством ОУН в ряде населенных пунктов организовали массовые собрания, создали украинские властные структуры, полицию и отряды самообороны.
Кроме того, на общественных зданиях вместо советских флагов подняли национальные сине-желтые флаги.
Эта научная сенсация имеет большое значение для нашей с вами истории, это были те кирпичи, на которых держались украинский государственный дух и воля в годы военного противоборства и веры в возрождение Украины аж до 1991 года, — подчеркивает глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
На момент провозглашения Украинского государства в регионе еще находились советские войска и администрация. По информации исторических источников, украинские отряды проводили вооруженную борьбу с советскими формированиями, в частности с силами НКВД.
В разных населенных пунктах Буковины украинская власть продержалась от 3−4 до десяти дней. Украинское государство было подавлено румынскими силами после того, как стало понятно, что Германия не планирует признавать независимость Украины.
Напомним, в апреле во Львове пожар повредил уникальный архив ОУН и УПА.
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