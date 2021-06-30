На Буковині знайшли документи про проголошення Української держави, фото: Чернівецька ОДА

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На Буковині знайшли унікальні документи, які свідчать, що 30 червня 1941 року один із керівників крайового проводу Організації українських націоналістів (ОУН) Мирослав Кіндзірський проголосив в регіоні Українську державу.

Документи виявили у Державному архіві Чернівецької області. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації (ОДА).

Зазначається, що проголошення Української держави отримало підтримку українського населення краю — під проводом ОУН у низці населених пунктів організували масові збори, створили українські владні структури, поліцію та загони самооборони.

Крім того, на громадських спорудах замість радянських прапорів підняли національні синьо-жовті стяги.

Ця наукова сенсація має велике значення для нашої з вами історії, це були ті цеглини, на яких трималися український державницький дух і воля в роки воєнного протиборства та віри у відродження України аж до 1991 року, — наголошує очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

На момент проголошення Української держави в регіоні ще перебували радянські війська та адміністрація. За інформацією історичних джерел, українські загони здійснювали збройну боротьбу з радянськими формуваннями, зокрема із силами НКВС.

У різних населених пунктах Буковини українська влада протрималася від 3−4 до десяти днів. Українська держава була придушено румунськими силами після того, як стало зрозуміло, що Німеччина не планує визнавати незалежності України.

Нагадаємо, у квітні у Львові пожежа пошкодила унікальний архів ОУН та УПА.