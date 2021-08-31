Новым президентом Эстонии стал директор музея

Директор эстонского Национального музея Алар Карис. Фото: парламент Эстонии

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Директор эстонского Национального музея Алар Карис во втором туре голосования избран президентом Эстонии.

При тайном голосовании в парламенте Карис получил 72 голоса. Всего в голосовании участвовали 80 членов Рийгикога, восемь бюллетеней были не замечены. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба парламента страны в Facebook.

Первый раунд тайного голосования в эстонском парламенте состоялся 30 августа. Тогда единственный кандидат в президенты Алар Карис не набрал нужное количество голосов. По результатам голосования он набрал всего 63 голоса вместо необходимых 68 из 101.

Карис родился 26 марта 1958 года. Он является молекулярным генетиком и биологом развития, а также бывшим ректором эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. С 2013 года он работал госконтролером, а в октябре 2017 года он стал директором Эстонского национального музея.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о долгих сроках евроинтеграции Украины. Она отметила, что Украине «понадобится 20 лет работы» для членства в ЕС, и что Украина не может стать членом НАТО до деоккупации всей территории.

Такое заявление вызвало возмущение у украинских властей. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин заявила, что заявление Кальюлайд является «попыткой объяснить неготовность Евросоюза к расширению неготовностью самой Украины к членству».