Зеленський и Байден. Фото: Зеркало недели

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Володимир Зеленський, президент України, закликатиме американського колегу Джо Байдена надати військову та економічну допомогу.

Український лідер хоче переконатися, що США не кинуть Україну, як Афганістан. Про це пише Financial Times.

Видання пише, що перший попереджувальний «постріл» для Києва пролунав ще весною, коли Вашингтон відмовився від санкцій проти «Північного потоку-2», який позбавить Україну мільярдів доларів транзитних коштів, одночасно зробивши Європу залежною від Москви. Попри те, що Вашингтон критично ставився до газопроводу, адміністрація Байдена вирішила розрядити конфлікт з Берліном.

Берлін заявив, що буде закликати Росію продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року і запровадить санкції проти Москви, якщо Кремль використовуватиме постачання газу для залякування союзників США.

Відданість Америки безпеці України викликає сумніви, враховуючи все, що відбувалося за останні місяці, починаючи від угоди між США та Німеччиною щодо газопроводу і закінчуючи кризою в Афганістані. Зеленський хоче отримати гарантії того, що США не покинуть Україну, — заявив радник Зеленського.

Натомість Афганістан та Україна становлять різні міркування безпеки для Вашингтона, оскільки підтримка Києва обмежується приблизно 300 млн дол. За кілька днів до візиту Зеленського Білий дім оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 60 млн дол. Попри це, і в Києві, і в Москві вихід США з Афганістану сприйняли як нестабільність прихильності Америки до інтересів безпеки своїх союзників.

За візитом Зеленського будуть спостерігати й великі американські інвестори, оскільки інвестиції залежать від ситуації з безпекою, геополітики та гарантій, які Київ отримає від Америки. Український лідер, ймовірно, буде наполягати на значному збільшенні військової допомоги, а також на підтримці у відновленні інфраструктури та економіки.

Логічно було б надати Україні той самий рівень військової та фінансової підтримки, який отримував Афганістан, оскільки це життєздатна держава, що підтримує ліберально-демократичні цінності. Настав час Вашингтону усвідомити, що Україні потрібні десятки мільярдів доларів допомоги, — заявив радник.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, президент України, разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Вашингтона в рамках робочого візиту до США на запрошення очільника Білого дому Джо Байдена.

Джерело: Financial Times