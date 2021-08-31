Аэропорт Кабула после вывода американских войск показали СМИ. Фото: СNN

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Аэропорт Кабула после вывода войск США из Афганистана и завершения эвакуационных рейсов показали СМИ.

Последние дни в ожидании эвакуации в аэропорту находились тысячи человек. На территории аэропорта остались кучи мусора и заграждение из колючей проволоки. Об этом сообщает турецкий филиал телеканала СNN, журналисты которого показали кадры с территории, примыкающей к взлетно-посадочной полосе и зданию аэропорта, недалеко от аэропортовой башни.

На кадрах можно увидеть вооруженных людей из числа талибов. Боевики вооружены американским оружием, которое убегая побросала армия правительства Афганистана.

В аэропорту нет военных самолетов. Несколько гражданских самолетов стоят рядом, с другой стороны от главного здания аэропорта.

У взлетной полосы стоят паллеты с неизвестным заброшенным грузом. Окна зала ожидания разбиты.

Напомним, США завершили вывод войск и эвакуационную миссию в Афганистане. Вчера вечером, 30 августа, последний американский авиарейс покинул аэропорт Кабула. Эвакуация граждан стран Запада и афганцев, которые помогали силам НАТО, завершилась на 24 часа раньше оговоренной даты. Боевики Талибана отпраздновали отступление США и союзников после 20-летней войны фейерверками в небе над Кабулом.

Источник: СNN