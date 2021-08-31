США ушли из Афганистана, талибы празднуют салютами в аэропорту

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США завершили вывод войск и эвакуационную миссию в Афганистане — последний американский авиарейс поздно вечером 30 августа покинул аэропорт Кабула — эвакуация граждан стран Запада и афганцев, которые помогали силам НАТО, завершилась на 24 часа ранее оговоренной даты. Талибан отпраздновал отступление США и союзников после 20-летней войны фейерверками в небе над Кабулом.

Очевидцы обнародовали в соцсетях видеоролики салютов после того, как в воздух поднялся последний авиарейс США, на борту которого вылетели посол США в Афганистане Росс Уилсон и командующий войсками в Кабуле генерал Крис Донахью, и контроль над аэропортом попал в руки талибов. Позже Вооруженные силы США опубликовали фотографию генерал-майора, командира 82-й воздушно-десантной дивизии Донахью — он стал последним солдатом США, который покинул Афганистан. Накануне президент США Джо Байден назвал пребывание американской армии в Афганистане — «самой длинной войной».

По словам главы Центрального командования вооруженных сил США генерала Франко Маккензи, с 15 августа американцы эвакуировали из Афганистана около 80 тыс. мирных жителей. Вашингтон вместе с союзниками вывезли из Афганистана 123 тыс. человек.

Все американские военные выведены из Афганистана. Могу сказать это со стопроцентной уверенностью, — отметил Маккензи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после ухода американских военных начнется новая глава в отношениях с Афганистаном, в которой Вашингтон будет прибегать к дипломатии. Для этого, в частности, будет использовано консульство США в Катаре.

По словам Блинкена, США будут руководствоваться в контактах с Талибаном американскими национальными интересами.

Талибан стремится международной легитимности и поддержки. Мы исходим из того, что всякую легитимность и любую поддержку необходимо заслужить, — сказал госсекретарь.



В понедельник Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой потребовал от талибов обеспечить свободный выезд афганцам, готовым покинуть страну. В документе также содержится требование к Талибану обеспечить соблюдение в Афганистане прав человека, особенно прав женщин, детей и меньшинств. За эту резолюцию проголосовали 13 из 15 стран-членов Совбеза — Россия и Китай воздержались.

Напомним, выход американского контингента символизирует конец почти 20-летней миссии, начавшейся в Афганистане вскоре после атаки «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года, в результате чего были убиты террористы Усам бен Ладен и другие боевики. Во время этой миссии погибли более 2 тыс. американских военных и были ранены более 20 тыс. военных США и местных жителей.