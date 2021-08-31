Украина продолжит эвакуацию украинцев из Афганистана. Фото: fakty.com.ua

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Украина и в дальнейшем будет проводить эвакуацию своих граждан из Афганистана.

Такие спецоперации будут происходить и после 31 августа. За последние несколько дней Министерство иностранных дел и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передают УНН.

По словам дипломата, сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, местопребывание и поддерживает с ними связь. Также он добавил, что риски безопасности в стране продолжают расти.

Николенко отметил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил проработать дальнейшие безопасные пути выезда из Афганистана, в частности возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов. Дипломаты и представители других ведомств уже работают над выполнением поручения.

Как известно, Украина за последние несколько недель организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.

Напомним, 28 августа Украина эвакуировала из Афганистана примерно 360 человек, которых доставили в Киев тремя самолетами. Среди эвакуированных из Кабула примерно 80 украинцев.

Источник: УНН