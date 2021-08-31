Через 20-25 лет зимы в Украине не будет - Кульбида

https://racurs.ua/n159429-cherez-20-25-let-zimy-v-ukraine-ne-budet-kulbida.html

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Через 20−25 лет зимы в Украине не будет. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Глобальное потепление, конечно, не могло обойти Украину. Скажу больше, наше государство относится к тем странам, в которых оно весьма ощутимо — среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6−1,7 градуса Цельсия, — отметил Кульбида в интервью изданию «Парламент».

По его словам, ежегодно в среднем на 10−15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается.

Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20−25 лет зимы в Украине вообще не будет, — подытожил синоптик.

Кульбида также не обошел вниманием народных синоптиков, которые, по его мнению, не имеют необходимой технической базы для того, чтобы оказывать столь же качественную информацию, которую предоставляет Укргидрометцентр. По его словам, народные приметы о погоде делятся на те, которые можно обосновать научно и которые являются бессмысленными.

Например, если ласточки летают высоко — это действительно может говорить о том, что день будет без осадков. Но дело не в том, что они чувствуют приближение дождя. Дело здесь в насекомых, которыми они питаются. Приближение дождя сопровождается повышением атмосферного давления, а воздух насыщается мелкими каплями воды, которые оседают на крылышках и телах насекомых — от этого им сложно высоко подниматься. А ласточки охотятся за ними, поэтому и летают перед дождем низко, — отметил Кульбида.

Напомним, ранее сообщалось, что рекордная урожайность со времен Киевской Руси прогнозирует Укргидрометцентр.