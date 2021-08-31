Через 20-25 років зими в Україні не буде — Кульбіда

https://racurs.ua/ua/n159429-cherez-20-25-rokiv-zymy-v-ukrayini-ne-bude-kulbida.html

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Через 20−25 років зими в Україні не буде. Про це розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно — середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6−1,7 градуса Цельсія, — зазначив Кульбіда в інтерв’ю виданню «Парламент».

За його словами, щороку в середньому на 10−15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується.

Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20−25 років зими в Україні взагалі не буде, — підсумував синоптик.

Кульбіда також не оминув увагою народних синоптиків, котрі, на його думку, не мають необхідної технічної бази для того, щоб надавати настільки ж якісну інформацію, яку надає Укргідрометцентр. З його слів, народні прикмети щодо погоди поділяються на ті, які можна обґрунтувати науково та безглузді.

Наприклад, якщо ластівки літають високо — це справді може говорити про те, що день буде без опадів. Але річ не в тому, що вони відчувають наближення дощу. Справа тут у комахах, якими вони живляться. Наближення дощу супроводжується підвищенням атмосферного тиску, а повітря насичується дрібними краплями води, які осідають на крильцях і тілах комах — від цього їм складно високо підійматися. А ластівки полюють за ними, тому і літають перед дощем низько, — зауважив Кульбіда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рекордну врожайність з часів Київської Русі прогнозує Укргідрометцентр.