Рекордну врожайність з часів Київської Русі прогнозує Укргідрометцентр

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Чому врожайність цьогоріч буде найбільшою з часів Київської Русі, розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. Також головний синоптик країни пояснив, наскільки точними є прогнози погоди та чи можна довіряти народним прикметам.

Водночас цього року в Україні буде найбільший врожай за всю історію, починаючи від Київської Русі. Все це через сприятливі погодні умови, які були під час посівної. Зокрема, цьогоріч очікується найбільший врожай кукурудзи та озимих культур, — зазначив Кульбіда в інтерв’ю виданню «Парламент».

За його словами, глобальне потепління несе певні загрози для аграрного сектору України, проте сучасні технології дозволяють уникати негативних наслідків.

Думаю, наші аграрії зважають на це, особливо великі агрохолдинги, — зауважив синоптик.

Директор Укргідрометцентру також додав, що точність прогнозів його установи за останні 20 років зросла на 5−6%.

Якщо ми говоримо про прогноз погоди наперед, то, наприклад, якщо прогнозувати її на завтра — точність складатиме 98%, якщо на післязавтра близько 80%, і далі на спад. Довгострокові прогнози — не завжди ефективні, оскільки на кліматичні умови впливає дуже багато факторів, які надто мінливі, — підсумував синоптик.

Джерело: «Парламент»