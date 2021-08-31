Рекордную урожайность со времен Киевской Руси прогнозирует Укргидрометцентр

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Почему урожайность в 2021 году будет самой крупной со времен Киевской Руси, рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. Также главный синоптик страны объяснил, насколько точными являются прогнозы погоды и можно ли доверять народным приметам.

В то же время в этом году в Украине будет наибольший урожай за всю историю, начиная от Киевской Руси. Все это из-за благоприятных погодных условий, которые были во время посевной. В частности, в этом году ожидается самый большой урожай кукурузы и озимых культур, — отметил Кульбида в интервью изданию «Парламент».

По его словам, глобальное потепление несет определенные угрозы для аграрного сектора Украины, однако современные технологии позволяют избегать негативных последствий.

Думаю, наши аграрии учитывают это, особенно крупные агрохолдинги, — отметил синоптик.

Директор Укргидрометцентра также добавил, что точность прогнозов его учреждения за последние 20 лет выросла на 5−6%.

Если мы говорим о погоде заранее, то, например, если прогнозировать ее на завтра — точность будет составлять 98%, если на послезавтра — около 80%, и далее на спад. Долгосрочные прогнозы — не всегда эффективны, поскольку на климатические условия влияют очень много факторов, которые слишком изменчивы, — подытожил синоптик.

Источник: «Парламент»