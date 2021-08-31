США пішли з Афганістану, таліби святкують салютами в аеропорту (ФОТО, ВІДЕО)

США пішли з Афганістану, таліби святкують салютами в аеропорту

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США завершили виведення військ та евакуаційну місію в Афганістані — останній американський авіарейс пізно ввечері 30 серпня покинув аеропорт Кабула — евакуація громадян країн Заходу та афганців, котрі допомагали силам НАТО, завершилася на 24 години раніше обумовленої дати. Талібан відсвяткував відступ США та союзників після 20-річної війни феєрверками в небі над Кабулом.

Очевидці оприлюднили у соцмережах відеоролики салютів після того, як у повітря піднявся останній авіарейс США, яким вилетіли посол США в Афганістані Росс Вілсон і командувач військами в Кабулі генерал Кріс Донах’ю, і контроль над аеропортом потрапив у руки талібів. Згодом Збройні сили США опублікували світлину генерал-майора, командира 82-ї повітряно-десантної дивізії Донах’ю — він став останнім солдатом США, який покинув Афганістан. Напередодні президент США Джо Байден назвав перебування американської армії в Афганістані — «найдовшою війною».

За словами глави Центрального командування збройних сил США генерала Франка Маккензі, з 15 серпня американці евакуювали з Афганістану майже 80 тис. мирних мешканців. Загалом Вашингтон разом із союзниками вивезли з Афганістану 123 тис. осіб.

Всі американські військові виведені з Афганістану. Можу сказати це зі стовідсотковою впевненістю, — зазначив Маккензі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що після відходу американських військових почнеться нова глава у відносинах з Афганістаном, в якій Вашингтон вдаватиметься до дипломатії. Для цього, зокрема, буде використано консульство США в Катарі.

За словами Блінкена, США керуватимуться у контактах з Талібаном американськими національними інтересами.

Талібан прагне міжнародної легітимності та підтримки. Ми виходимо з того, що будь-яку легітимність і будь-яку підтримку необхідно заслужити, — сказав держсекретар.



У понеділок Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій зажадала від талібів забезпечити вільний виїзд афганцям, котрі бажають покинути країну. У документі міститься також вимога до Талібану забезпечити дотримання в Афганістані прав людини, особливо прав жінок, дітей і меншин. За цю резолюцію проголосували 13 з 15 країн-членів Радбезу — Росія і Китай утрималися.

Нагадаємо, вихід американського контингенту символізує кінець майже 20-річної місії, що почалася в Афганістані незабаром після атаки «Аль-Каїди» 11 вересня 2001 року, внаслідок чого було вбито терориста Усаму бен Ладена та інших бойовиків. Під час цієї місії загинули більше 2 тис. американських військових і було поранено понад 20 тис. військових США і місцевих мешканців.