Нова COVID-статистика

https://racurs.ua/ua/n159423-kyyiv-sered-lideriv-za-kilkistu-hvoryh-na-koronavirus-nova-covid-statystyka.html

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Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні зростає. За добу 30 серпня підтвердили хворобу в 1 тис. 356 осіб. Це менше, ніж фіксували наприкінці минулого тижня, коли три дні поспіль кількість нових COVID-хворих була на межі 2 тис.

Серед захворілих —75 дітей, повідомляє прес-служба МОЗ.

У лікарні за минулу добу потрапили 470 хворих. Помер від наслідків коронавірусної хвороби 51 українець.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіло вже 2 млн 286 тис. 296 осіб, померли 53 тис. 789.

Від початку кампанії вакцинації зроблено понад 9 млн щеплень від COVID19. За минулу добу вакциновано 150 тис. 482 людини. Одну дозу 30 серпня отримали 50 тис. 690, повністю імунізовані 99 тис. 792 людини.