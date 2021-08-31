Киев среди лидеров по числу больных коронавирусом — новая COVID-статистика

https://racurs.ua/n159423-kiev-sredi-liderov-po-chislu-bolnyh-koronavirusom-novaya-covid-statistika.html

Ракурс

Число новых больных COVID-19 в Украине растет. За сутки 30 августа подтвердили болезнь у 1 тыс. 356 человек. Это меньше, чем фиксировали в конце прошлой недели, когда три дня подряд число новых COVID-больных было в районе 2 тыс.

Среди заболевших — 75 детей, сообщает пресс-служба Минздрава.

В больницу за прошедшие сутки попали 470 больных. Умер от последствий коронавирусной болезни 51 украинец.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

За все время пандемии коронавируса в Украине заболело уже 2 млн 286 тыс. 296 человек, умерли 53 тыс. 789.

С начала кампании вакцинации сделано более 9 млн прививок от COVID-19. За минувшие сутки вакцинировано 150 тыс. 482 человека. Одну дозу 30 августа получили 50 тыс. 690, полностью иммунизированы 99 тыс. 792 человека.