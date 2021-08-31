Україна продовжить евакуацію українців із Афганістану. Фото: fakty.com.ua

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Україна й надалі проводитиме евакуацію своїх громадян з Афганістану.

Такі спецоперації відбуватимуться й після 31 серпня. За останні кілька днів Міністерство закордонних справ та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передають УНН.

За словами дипломата, зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місцеперебування і підтримує з ними зв’язок. Також він додав, що безпекові ризики в країні продовжують зростати.

Ніколенко відзначив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив опрацювати подальші безпечні шляхи виїзду з Афганістану, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів. Дипломати та представники інших відомств вже працюють над виконанням доручення.

Як відомо, Україна за останні кілька тижнів організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 осіб.

Нагадаємо, 28 серпня Україна евакуювала з Афганістану приблизно 360 осіб, яких доставили до Києва трьома літаками. Серед евакуйованих із Кабула приблизно 80 українців.

Джерело: УНН