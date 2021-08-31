Кличко і Ткаченко викликали один одного на словесну дуель про пам'ятки Києва, фото - Ліга

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Конфлікт між мером Києва Віталієм Кличко і очільником Мінкульту Олександром Ткаченком триває.

Мер через сайт столиці викликав міністра та представників поліції Києва на сесію Київради 31 серпня.

Цих керівників органів державної влади запросили «у зв’язку із численними зверненнями депутатів Київської міської ради».

Йдеться про роботу Мінкульту у сфері охорони культурної спадщини у столиці. А очільника поліції Києва Івана Вигівського депутати Київради хочуть заслухати щодо боротьби зі злочинністю.

Ткаченко швидко відповів на запрошення відвідати сесію Київради. У своєму Telegram він написав, що наразі перебуває в офіційній відпустці, причому міська влада знала про це. Замість себе на «дуель» у КМДА він відправив заступницю Світлану Фоменко.

Не на тих напали. 31 серпня на сесії Київської міської ради очікуйте на мою заступницю. Але ж вочевидь вас цікавить не фактаж і зміст, а продовження спілкування через соцмережі. Тож додатково пропоную ще один варіант. Після мого повернення, 2 вересня, запрошую вас, Віталій Кличко, до себе, у міністерство, — написав міністр.

На думку Ткаченка, Кличко має розповісти, «чому режими історичних ареалів у Києві одні з найгірших в країні». Також міністра цікавить, чому досі не затверджений історико-архітектурний план Києва, а дозволи на будівництво в історичному ареалі видаються в обхід Мінкульту.

Протистояння Кличка й Ткаченка, якого у 2020 році називали ймовірним кандидатом на пост очільника КМДА, особливо загострилися цього року.

Це сталося через знесення історичної будівлі в Києві, так званого будинку Барбана. Ткаченко почав скаржитися на те, що йому соромно за столичну владу. Ці політики звинуваченнями обмінюються в соцмережах.

Кличко, реагуючи на докори, звинуватив Мінкульту, а також поліцію у тому, що вони не запобігли знесенню будинку Барбана.

Крім того, у серпні ЗМІ повідомляли, що РНБО може розглянути питання зняття Кличка з посади голови КМДА. У цьому сенсі називали імена двох ймовірних кандидатів — голови Держаудитслужби Геннадія Пліса та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Однак обидва інформацію про це спростували.