Кличко и Ткаченко вызвали друг друга на словесную дуэль о памятниках культуры Киева, фото - Лига

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Ракурс

Конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и главой Минкульта Александром Ткаченко продолжается.

Мэр через сайт столицы вызвал министра и представителей полиции Киева на сессию Киевсовета 31 августа.

Этих руководителей органов государственной власти пригласили «в связи с многочисленными обращениями депутатов Киевского городского совета».

Речь идет о работе Минкульта в сфере охраны культурного наследия в столице. А главу полиции Киева Ивана Выговского депутаты Киевсовета хотят заслушать по поводу борьбы с преступностью.

Ткаченко быстро ответил на приглашение. В своем Telegram он написал, что сейчас находится в официальном отпуске, причем власть знала об этом. Вместо себя на «дуэль» в КГГА он отправил заместителя Светлану Фоменко.

Не на тех напали. 31 августа на сессии Киевского городского совета ожидайте моего заместителя. Но вас интересует не фактаж и содержание, а продолжение общения через соцсети. Поэтому дополнительно предлагаю еще один вариант. После моего возвращения, 2 сентября, приглашаю вас, Виталий Кличко, к себе, в министерство, — написал министр.

По мнению Ткаченко, Кличко должен рассказать, «почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из худших в стране». Также министра интересует, почему до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева, а разрешения на строительство в историческом ареале выдаются в обход Минкульта.

Противостояние Кличко и Ткаченко, которого в 2020 году называли вероятным кандидатом на пост главы КГГА, особенно обострилось в этом году.

Это произошло из-за сноса исторического здания в Киеве, так называемого дома Барбана. Ткаченко начал жаловаться на то, что ему стыдно за столичную власть. Политики обвинениями обмениваются в соцсетях.

Кличко, реагируя на упреки, обвинил Минкульт, а также полицию в том, что они не предотвратили снос дома Барбана.

Кроме того, в августе СМИ сообщали, что СНБО может рассмотреть вопрос о снятии Кличко с должности главы КГГА. В этом смысле называли имена двух вероятных кандидатов — председателя Госаудитслужбы Геннадия Плиса и министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Однако оба информацию об этом опровергли.