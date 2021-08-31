Андрея Шевченко охраняла СБУ накануне его трансфера в «Милан»

Шевченко. Фото: Евроспорт

https://racurs.ua/n159461-andreya-shevchenko-ohranyala-sbu-nakanune-ego-transfera-v-milan.html

Ракурс

Андрей Шевченко, известный украинский футболист, находился под угрозой похищения на пике своей карьеры.

Его охраняли спецслужбы. Об этом он рассказал в автобиографии, вышедшей в Италии, передает «Бабель».

Шевченко рассказал, что после нескольких победных матчей в 1998 году он начал замечать, что на тренировки и игры регулярно приходит один и тот же человек. Вскоре незнакомец подошел к форварду, представился Резо Чохонелидзе и объяснил, что от имени футбольного клуба «Милан» наблюдает за игроком.

В то же время руководство киевского «Динамо» — тренер Валерий Лобановский и владелец Григорий Суркис — знали о слежке мужчины. Вскоре Шевченко пригласили в кабинет владельца «Динамо» Григория Суркиса, и там люди из «Милана» подтвердили украинскому форварду, что он их интересует.

Гости из Италии заявили, что Резо последует за Шевченко, и дали ему подарок — футболку в фирменных красно-черных цветах «Милана». На футболке была надпись — Shevchenko. Гости заверили, что в этой форме футболист сможет получить «Золотой мяч». Андрей промолчал, а вечером показался в обновке родителям.

Когда стало широко известно о трансфере Шевченко в «Милан», который обошелся в 25 млн долл., владелец «Динамо» снова позвал игрока в свой кабинет. Там было еще несколько человек. Григорий Суркис представил их сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Они рассказали, что прослушивают телефонные разговоры потенциальных преступников, планировавших похищение Шевченко, чтобы получить за него выкуп. В 1999 году Шевченко был вынужден жить с круглосуточной охраной.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко уходит с должности.

Источник: Бабель