Таліби допомагали США під час евакуації в аеропорту Кабула — CNN

https://racurs.ua/ua/n159490-taliby-dopomagaly-ssha-pid-chas-evakuaciyi-v-aeroportu-kabula-cnn.html

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Військові США таємно домовилися з Талібаном про супровід груп американців до аеропорту Кабула під час операції з евакуації цивільних з Афганістану.

Про такі подробиці евакуації повідомляє CNN з посиланням на два джерела.

Спецпризначенці США начебто організували таємний проїзд в аеропорт і колл-центри для американців під час евакуації.

Громадян США, які бажали виїхати з Афганістану, повідомляли про те, що вони повинні прибути до спеціального прийомного пункту неподалік від аеропорту. Там їх зустрічали таліби, перевіряли документи і доставляли їх до точки, звідки їх забирали американські сили.

Ця система дозволяла уникнути натовпу афганців на під’їздах до аеропорту. Такі групові поїздки до аеропорту відбувалися кілька разів на день, відзначає джерело телеканалу. Однією з таких точок збору була будівля міністерства внутрішніх справ.

Це спрацювало, і спрацювало чудово, — заявило один з джерел CNN.

CNN нагадала, що під час евакуації з Кабула адміністрація Байдена заявляла про співпрацю талібів з американцями. Ті начебто пообіцяли надати безпечний доступ американцям до аеропорту.

Нагадаємо, що президент Джо Байден 31 серпня офіційно оголосив про завершення 20-річної війни Сполучених Штатів та їхніх союзників по НАТО в Афганістані, яку вони розпочали під приводом боротьби з тероризмом після терактів 11 вересня 2001 року.

Джерело: CNN