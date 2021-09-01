Світ почав домовлятися з Талібаном — відбулися перші переговори

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Світ почав контактувати з талібами. Першою провела дипломатичні перемовини з керівництвом руху Талібан Індія. Це відбулося на тлі побоювань щодо можливих контактів талібів із Пакистаном. Крім того, про необхідність сідати за стіл переговорів з ісламістами заявив й очільник дипломатії ФРН Гайко Мас.

Посол Індії в Катарі Діпак Міттал 1 вересня провів переговори з вищим представником руху Талібан. Це перший офіційний дипломатичний контакт талібів з часу захоплення влади в Афганістані.

Reuters пише, що Індія довгий час була стурбована через зв’язки Талібану з Пакистаном. В Делі повідомили, що «обидві сторони обговорили безпеку громадян Індії, які залишилися в Афганістані».

Представник талібів нібито запевнив посла Індії, що «всі питання будуть вирішені позитивно».

Підтримав позицію переговорів з новою владою в Кабулі і міністр закордонних справ ФРН Гайко Мас. Він вважає, що в ситуації з Афганістаном всім зацікавленим сторонам не варто відмовлятися від прямих контактів з Талібаном.

Особисто я думаю, що просто немає іншого шляху, окрім як переговори з Талібаном, — заявив міністр під час візиту до Катару.

Тим часом президент США Джо Байден 31 серпня звернувся до нації з промовою щодо завершення 20-річної війни в Афганістані.

Він вкотре пояснив, чому ухвалив рішення про виведення військ, але, додав, що з терористами США «ще не закінчили».

Байден повідомив, що американці евакуювали понад 5,5 тис. своїх громадян, а також «тисячі афганських перекладачів». Приблизно 200 американців все ще залишаються в Афганістані, але, за його словами, багато хто з них мають подвійне громадянство і вирішили залишитися.

Джерело: Reuters