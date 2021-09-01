Долар і євро подорожчали – курс валют на 1 вересня. Фото: Главком

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Ракурс

Курс долара в Україні на 1 вересня зріс на 3 копійки, валюта коштує 26,89 грн.

Євро подорожчало на 14 копійок — до рівня 31,83 грн. Про це свідчать дані Національного банку України.

Головні події 31 серпня на валютному ринку:

долар подорожчав на 7 копійок — з ранкових 26,85 / 26,87 до 26,92 / 26,94 грн до кінця сесії;

Нацбанк не виходив на міжбанк;

довідковий курс НБУ на 12.00 перебував на позначці 26,8838 грн за долар, а офіційний курс на 1 вересня 2021 року встановлено на рівні 26,8928 грн за долар.

Аналітики прогнозують, що в перший тиждень вересня курс долара продовжить зростати. До кінця наступного робочого тижня він може торгуватися вище 27 грн.

За прогнозом уряду, у 2021 році курс долара залишатиметься відносно стабільним, на рівні 28 грн у середньому за рік. У 2022 році курс долара в середньому складе 28,6 грн, у 2023 році — 28,8 грн, у 2024 році — 29,2 грн.