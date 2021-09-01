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Доллар и евро подорожали – курс валют на 1 сентября. Фото: Главком
Доллар и евро подорожали — курс валют на 1 сентября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n159484-dollar-i-evro-podorojali-kurs-valut-na-1-sentyabrya-infografika.htmlРакурс
Курс доллара в Украине на 1 сентября вырос на 3 копейки, валюта стоит 26,89 грн.
Евро подорожало на 14 копеек — до уровня 31,83 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Главные события 31 августа на валютном рынке:
- доллар подорожал на 7 копеек — с утренних 26,85 / 26,87 до 26,92 / 26,94 грн до конца сессии;
- Нацбанк не выходил на межбанк;
- справочный курс НБУ на 12.00 находился на отметке 26,8838 грн за доллар, а официальный курс на 1 сентября 2021 установлен на уровне 26,8928 грн за доллар.
Аналитики прогнозируют, что в первую неделю сентября курс доллара продолжит расти. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 грн.
По прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным на уровне 28 грн в среднем за год. В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году — 28,8 грн, в 2024 году — 29,2 грн.
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