Доллар и евро подорожали – курс валют на 1 сентября. Фото: Главком

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Ракурс

Курс доллара в Украине на 1 сентября вырос на 3 копейки, валюта стоит 26,89 грн.

Евро подорожало на 14 копеек — до уровня 31,83 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Главные события 31 августа на валютном рынке:

доллар подорожал на 7 копеек — с утренних 26,85 / 26,87 до 26,92 / 26,94 грн до конца сессии;

Нацбанк не выходил на межбанк;

справочный курс НБУ на 12.00 находился на отметке 26,8838 грн за доллар, а официальный курс на 1 сентября 2021 установлен на уровне 26,8928 грн за доллар.

Аналитики прогнозируют, что в первую неделю сентября курс доллара продолжит расти. К концу следующей рабочей недели он может торговаться выше 27 грн.

По прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным на уровне 28 грн в среднем за год. В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году — 28,8 грн, в 2024 году — 29,2 грн.