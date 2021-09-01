У Зеленского предложили переименовать Украину

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Ракурс

Представитель Офиса президента Алексей Арестович предлагает переименовать название государства Украина.

По его мнению Украина имеет больше прав называться Русью, чем Россия, поэтому страну следует переименовать. Арестович считает, что лучшая новое название — Русь-Украина.

Пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе Донбассом и советник главы Офиса президента об этом сказал в интервью журналисту Роману Цимбалюк, которое опубликовано на его YouTube-канале.

Русь — это мы… Русы, русины… Я бы изменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов, — настаивает Арестович.

Советник Ермака также заявил, что у России необходимо отобрать бренд «русские», поскольку, по его мнению, именно Украина и является Русью, а Россия лишь с большой вероятностью может претендовать на это наследство.

Он также потребовал, чтобы конфликт между Москвой и Киевом называли «русско-российской» войной. Арестович предположил, что так Киев сможет «потроллить» Москву.

Это не первое заявление Арестович на эту тему. В августе 2021 года он предлагал законодательно разделить понятия «русский» и «российский».