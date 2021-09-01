В Зеленського запропонували перейменувати Україну

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Ракурс

Представник Офісу президента Олексій Арестович пропонує перейменувати назву держави Україна.

На його думку Україна має більше прав називатися Руссю, ніж Росія, тому країну слід перейменувати. Арестович вважає, що найкраща нова назва — Русь-Україна.

Прес-секретар делегації України в контактній групі Донбасом і радник глави Офісу президента про це сказав в інтерв’ю журналісту Роману Цимбалюку, яке опубліковане на його YouTube-каналі.

Русь — це ми… Руси, русини… Я б змінив назву держав, назвав би нас Русь-Україна, подвійну назву зробив би. Ми працюємо над цим. Це закрило б тему в кінці кінців, — наполягає Арестович.

Радник Єрмака також заявив, що у Росії необхідно відібрати бренд «росіяни», оскільки, на його думку, саме Україна і є Руссю, а Росія лише з великою вірогідністю може претендувати на цю спадщину.

Він також зажадав, щоб конфлікт між Москвою і Києвом називали «русько-російської» війною. Арестович припустив, що так Київ зможе «потролити» Москву.

Це не перша заява Арестовича на цю тему. У серпні 2021 року він пропонував законодавчо розділити поняття «російський» і «руський».