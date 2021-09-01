60 млн дол. і нові угоди – як США підтримуватимуть Україну у сфері безпеки. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159482-60-mln-dol-i-novi-ugody-yak-ssha-pidtrymuvatyme-ukrayinu-u-sferi-bezpeky.html

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Україна та США підписали нову стратегічну оборонну рамкову угоду. Вона передбачає поглиблення співпраці країн у Чорному морі, кібербезпеці та розвідці.

Про підписання угоди повідомив президент України Володимир Зеленський, який перебуває у Вашингтоні з робочим візитом.

Там він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Після цього очільник Пентагону та міністр оборони України Андрій Таран підписали відповідну угоду.

Документ передбачає посилення співпраці задля допомоги Україні у протистоянні російській агресії. Також США виділять Україні додатково 60 млн дол. допомоги для сфери безпеки. Гроші передбачені для надання американських протитанкових комплексів Javelin та інших видів озброєння.

Також між Україною і США укладено угоду про встановлення лінії захищеного зв’язку та документ щодо використання інформації про подорожуючих. Ця угода допоможе виявляти терористів і міжнародних злочинців.

Окрім того, глави військових відомств підписали міжурядову угоду про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки. Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, створюються умови для впровадження передових оборонних технологій, старту проектів у сфері модернізації озброєння і військової техніки із залученням інвестицій з американської сторони.

Положення угоди дозволяють проводити тестування озброєнь і військової техніки, науково-дослідні роботи, оцінювати їхню ефективність з використанням обладнання і технологій, яких нема в Україні. Передбачається і просування продукції та послуг обох держав на ринках третіх країн з урахуванням стандартів країн-членів НАТО.

Нагадаємо, Україна і США побудують нові блоки Хмельницької АЕС. В рамках візиту Володимира Зеленського в США Україна підписала зі Штатами два документи в енергетичній сфері.