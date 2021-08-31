Україна та США збудують нові енергоблоки АЕС – підписано угоду. Фото: Твіттер

https://racurs.ua/ua/n159476-ukrayina-ta-ssha-zbuduut-novi-bloky-hmelnyckoyi-aes-pidpysano-ugodu.html

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Володимир Зеленський у США перебуває з робочим візитом. У вівторок, 31 серпня, Україна підписала зі Штатами два документи в енергетичній сфері.

Український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric, повідомили у прес-службі президента.

Йдеться спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. Новий енергоблок стане пілотним проектом. У планах збудувати ще чотири таких блоки за технологією Westinghouse Electric. Загальна вартість проекту — 30 млрд дол.

Документ передбачає залучення технології американської компанії щодо будівництва ядерного реактора проєкту АР1000 потужністю приблизно 1,1 ГВт.

Також український міністр енергетики Герман Галущенко та його американська колега Дженніфер Гренголм підписали заяву про «започаткування стратегічного діалогу у сфері енергетики та клімату» між Україною та США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський закликатиме американського колегу Джо Байдена надати військову та економічну допомогу. Український лідер хоче переконатися, що США не кинуть Україну як Афганістан.