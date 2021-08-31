Украина и США построят новые блоки Хмельницкой АЭС – подписано соглашение. Фото: Твиттер

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Владимир Зеленский в США находится с рабочим визитом. Во вторник, 31 августа, Украина подписала со Штатами два документа в энергетической сфере.

Украинский государственный «Энергоатом» подписал меморандум с американской энергетической компанией Westinghouse Electric, сообщили в пресс-службе президента.

Речь идет о совместном строительстве нового энергоблока Хмельницкой атомной электростанции. Новый энергоблок станет пилотным проектом. В планах построить еще четыре таких блока по технологии Westinghouse Electric. Общая стоимость проекта — 30 млрд долл.

Документ предусматривает привлечение технологии американской компании по строительству ядерного реактора проекта АР1000 мощностью примерно 1,1 ГВт.

Также украинский министр энергетики Герман Галущенко и его американская коллега Дженнифер Грэнхолм подписали заявление о «начале стратегического диалога в сфере энергетики и климата» между Украиной и США.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский будет призывать американского коллегу Джо Байдена оказать военную и экономическую помощь. Украинский лидер хочет убедиться, что США не бросят Украину как Афганистан.