Вторжение России в Украину – главнокомандующий ВСУ рассказал о подготовке

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Ракурс

К новой атаке России готова украинская армия, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он считает, что бойцы ВСУ смогут отбить широкомасштабную агрессию РФ.

Залужный уточнил, что военные ежедневно готовятся к такому сценарию. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил рассказал в эфире телеканала «Дом».

По его словам, сейчас армия отрабатывает планы и задания для подготовки к возможному вторжению.

У нас есть планы и программы, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить боеспособность армии. Я имею в виду и в численном, и в качественном соотношении, которые обеспечат выполнение задач отражения широкомасштабной агрессии, — отметил Залужный.



Ранее украинская разведка сообщала, что Россия завершает подготовку провокации украинских военных на Донбассе и может начать наступление вглубь территории Украины.

Напомним, в армии США заявили о высокой вероятности эскалации агрессии России против Украины. Американский генерал Бен Ходжес отметил, что в Кремле могут использовать август, период отпусков в Европе, для эскалации агрессии против Украины.