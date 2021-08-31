Вторгнення Росії в Україну – головнокомандувач ЗСУ розповів про підготовку. Фото: ria.ru

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До нової атаки Росії готова українська армія, заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний. Він вважає, що бійці ЗСУ зможуть відбити широкомасштабну агресію РФ.

Залужний уточнив, що військові щодня готуються до такого сценарію. Про це головнокомандувач Збройних сил розповів в ефірі телеканалу «Дом».

За його словами, наразі армія відпрацьовує плани та завдання для підготовки до можливого вторгнення.

У нас є плани й програми, які дозволяють в найкоротші терміни наростити боєздатність армії. Я маю на увазі і в чисельному, і в якісному співвідношенні, які забезпечать виконання завдань відбиття широкомасштабної агресії, — зазначив Залужний.



Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія завершує підготовку провокації українських військових на Донбасі та може розпочати наступ вглиб території України.

Нагадаємо, в армії США заявили про високу ймовірність ескалації агресії Росії проти України. Американський генерал Бен Годжес зазначив, що у Кремлі можуть використати серпень, час відпусток у Європі, для ескалації агресії проти України.