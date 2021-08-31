Українські COVID-сертифікати визнала ще одна країнаhttps://racurs.ua/ua/n159474-ukrayinski-covid-sertyfikaty-vyznala-sche-odna-krayina.htmlРакурс
Українські паспорти вакцинації або так звані COVID-сертифікати визнала Латвія.
Рішення набуває чинності з 31 серпня 2021 року, повідомили в посольстві України в Латвії.
Відповідно до рішення Європейської комісії COVID-сертифікати, які отримали громадяни України у мобільному додатку «Дія», та QR-код для їхньої перевірки є сумісними з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці, — сказано у повідомленні.
19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські сертифікати вакцинації у «Дії» відповідають європейським. Однак це рішення — лише рекомендація, яка не є обов’язковою для країн-членів ЄС.
Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації України стверджують, що процес підробки сертифікату про вакцинацію складний, але можливий на рівні медичних працівників, які вказують інформацію про щеплення в е-систему МОЗ.
МОЗ також планує запустити паперову версію цифрового сертифіката вакцинації. Такий документ з’явиться вже восени й стане у пригоді громадянами, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.