КСУ відмовився розглядати конституційність призначення Шкарлета. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n159473-ksu-vidmovyvsya-rozglyadaty-konstytuciynist-pryznachennya-shkarleta.html

Ракурс

Конституційний суд України (КСУ) відмовив у відкритті провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.

46 народних депутатів у поданні просили суд визначити, чи відповідає процедура призначення на посаду Шкарлета Конституції. Про це повідомили у прес-службі КСУ.

Нардепи звернулися в КСУ 5 березня. Подання зробили в основному депутати фракцій «Голос» та «Європейська солідарність».

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада мінімальною кількістю голосів (226) підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет із питань освіти двічі не підтримав подання про його призначення.

Фракція «Голос» заявила про неперсональне голосування у сесійній залі. 18 січня Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета.

Як відомо, міністра звинувачують у плагіаті в наукових працях, роботі на «Партію регіонів» та «крило» колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.