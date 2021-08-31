КСУ отказался рассматривать конституционность назначения Шкарлета. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n159473-ksu-otkazalsya-rassmatrivat-konstitucionnost-naznacheniya-shkarleta.html

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Конституционный суд Украины (КСУ) отказал в открытии производства по делу о конституционности постановления Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

46 народных депутатов в представлении просили суд определить, соответствует ли процедура назначения на должность Шкарлета Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Нардепы обратились в КСУ 5 марта. Представление сделали в основном депутаты фракций «Голос» и «Европейская солидарность».

Напомним, 17 декабря Верховная Рада минимальным количеством голосов (226) поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.

Фракция «Голос» заявила о неперсональном голосовании в сессионном зале. 18 января Офис генпрокурора открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета.

Как известно, министра обвиняют в плагиате в научных трудах, работе на «Партию регионов» и «крыло» бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника.