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Ракурс
КСУ отказался рассматривать конституционность назначения Шкарлета. Фото: Mind.ua

КСУ отказался рассматривать конституционность назначения Шкарлета

31 авг 2021, 18:48
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Конституционный суд Украины (КСУ) отказал в открытии производства по делу о конституционности постановления Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

46 народных депутатов в представлении просили суд определить, соответствует ли процедура назначения на должность Шкарлета Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Нардепы обратились в КСУ 5 марта. Представление сделали в основном депутаты фракций «Голос» и «Европейская солидарность».

Напомним, 17 декабря Верховная Рада минимальным количеством голосов (226) поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.


Фракция «Голос» заявила о неперсональном голосовании в сессионном зале. 18 января Офис генпрокурора открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета.

Как известно, министра обвиняют в плагиате в научных трудах, работе на «Партию регионов» и «крыло» бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника.

Источник: Ракурс


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