ДТП с Трухиным – нардеп не выходит на связь со «Слугой народа». Фото: poltava.to

https://racurs.ua/n159472-dtp-s-truhinym-nardep-ne-vyhodit-na-svyaz-so-slugoy-naroda.html

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ДТП с Трухиным спровоцировало громкий скандал в обществе, а участник аварии — депутат от «Слуги народа» — не выходит на связь с однопартийцами.

Глава политсилы Александр Корниенко рассказал, что виделся с Александром Трухиным 28 августа, но тогда не знал об аварии. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

По словам Корниенко, с депутатом последние несколько дней нет контакта и неизвестно, где и в каком состоянии он находится.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что среди членов украинской делегации в Вашингтоне нет депутатов, передает «Громадське». Ранее распространялась информация о том, что в составе делегации есть депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин, к которому приковано внимание из-за скандала с ДТП.

По словам министра, состав делегации «нормальный» и депутатов в ней нет. Кулеба также рассказал, что во время визита в Вашингтон Украина и США заключат соглашения по вопросам обороны и безопасности.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также сообщил, что парламент не делегировал никого из народных депутатов в командировку в США.

Напомним, 23 августа в Дарницком районе Киева произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, среди них было двое детей и глава Комитета арбитров Ассоциации футбола Украины Лучано Луче.

Водитель автомобиля Audi сначала столкнулся с автомобилем Ford (в котором был Луче), а затем наехал на автомобиль Daewoo (там было двое детей). За рулем Audi, как утверждают журналисты, находился нардеп IX созыва от «Слуги народа» Александр Трухин.

По неподтвержденной информации, Трухин находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этой истории еще 23 и 24 августа написали десятки СМИ. Но уже через два дня публикации начали исчезать с сайтов — СМИ получали письма с просьбой удалить новость из-за ее «неправдивости».

Источник: «Радіо Свобода», «Громадське»