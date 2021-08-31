Блюда без мяса – изменение климата повлияло на меню немецких столовых. Фото: 032.ua/news

https://racurs.ua/n159471-bluda-bez-myasa-izmenenie-klimata-povliyalo-na-menu-nemeckih-stolovyh.html

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Изменения климата беспокоят правительство Германии, в связи с этим в столовых университетов Берлина больше не будут подавать мясо. Такое решение было принято ради сокращения углеродного следа столицы.

Меню изменится с начала октября — мясные и рыбные блюда будут составлять только 4% от общего количества пищи. По понедельникам их не будет совсем, альтернативой станут салаты, пишет BBC.

Первая вегетарианская столовая для студентов открылась в Берлинском техническом университете в 2019 году. Такая диета оказалась настолько популярной, что Германия возглавила список стран-веганов в международном исследовании пищевых привычек.

Результаты показали, что 2,6 млн человек (около 3,2% населения) являются веганами и около 3,6 млн (4,4%) являются вегетарианцами. Чтобы замедлить темп изменения климата, многие берлинские университеты разрабатывают подробные планы по сокращению выбросов углерода.

Сотни сотрудников университетов добровольно отказались от краткосрочных рейсов для деловых поездок. Университеты также проводят ремонтные работы в своих корпусах, чтобы сделать их более энергоэффективными.

Напомним, ранее мы сообщали, что «мясо из пробирки» производит израильская биотехнологическая компания Future Meat Technologies. Она открыла первое в мире промышленное предприятие по выращиванию мяса.

Источник:BBC